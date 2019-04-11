В Москве обучат школьников-киберспортсменов

Осенью 2019 года в Москве откроются школьные классы для киберспортсменов. Они будут работать на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора центра Ольгу Ярославскую.

Программа обучения рассчитана на учащихся 10-х и 11-х классов, которые увлекаются киберспортом и информационными технологиями. При отборе будут оценивать аттестат за девятый класс, а также опыт участия в киберспортивных соревнованиях. В первый набор попадут 120 человек.

Ярославская отметила, что в центре есть специальный тренерский состав, который будет преподавать детям профильные киберспортивные дисциплины. Центр составит отдельную образовательную программу, которая получит государственную аккредитацию.

В марте некоторые школы на юге Москвы решили заменить обычные школьные звонки на известные музыкальные композиции. Произведения Вольфганга Моцарта, российских рок-групп «Би-2» и «Ночные снайперы», а также саундтреки к отечественным и зарубежным кинокартинам оповещают учеников о начале и конце уроков и звучат во время перемен.