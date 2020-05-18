В Москве объяснили очереди при тестировании на иммунитет к коронавирусу

Департамент здравоохранения Москвы объяснил, из-за чего возникли очереди в столичных поликлиниках при проведении ИФА-тестирования населения на антитела к коронавирусу. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в связи с сообщениями СМИ о большом скоплении людей у медучреждений ведомство проверило все поликлиники, где можно сдать анализ на иммунитет к вирусу. Выяснилось, что очереди возникли только в 2 из 30 — у поликлиники №175 и филиала № 1 городской поликлиники №64.

Департамент здравоохранения пояснил, что такая ситуация сложилась в связи с тем, что люди пришли раньше назначенного времени. Чтобы в дальнейшем избежать очередей в медучреждениях принято решение увеличить время между окнами записи, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, людей призывают приезжать вовремя.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале ИФА-тестирования. Сообщив, что еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашения прийти в поликлинику для сдачи анализа на иммунитет к коронавирусу.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!