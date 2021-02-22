В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что причиной опасности погоды является очень низкая температура. В период с 01:00 до 10:00 23 февраля в столице ожидается температура ниже минус 30 градусов, в Подмосковье — ниже минус 35. Кроме того, до 21:00 24 февраля действует предупреждение о гололедице.

Оранжевый уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о желтом уровне погодной опасности. До этого сообщалось, что в Москву придут трескучие морозы впервые за 65 лет. В ночь на 23 февраля в городе ожидается до минус 27 градусов.

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