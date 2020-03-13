В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ветра

В Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности объявлены в столице в пятницу, 13 марта. «Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — уточняют метеорологи. По их данным, порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

При этом погода будет облачная, ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 5-7 градусов тепла.

В начале марта москвичей предупредили о возвращении в город арктических холодов со снегом и штормовым ветром. Сообщалось, что с воскресенья, 15 марта, в столице будет солнечно, хотя температура воздуха будет ниже нулевой отметки.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!