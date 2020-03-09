В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром. Об этом в понедельник, 9 марта, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная с пятницы 13 марта в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система, и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру. Ночью еще плюс 3-5, днем уже не выше плюс 3-5», — отметил специалист.

По его словам, 13 марта ожидаются ливневые дожди с мокрым снегом, а также штормовой ветер. 14 марта осадки станут локальными, однако температура опустится еще ниже. При этом Тишковец пообещал москвичам, что с воскресенья, 15 марта, в столице будет солнечно, хотя морозы окрепнут.

Накануне сообщалось, что температура воздуха в Москве утром в воскресенье, 8 марта, достигла 8,5 градуса тепла и стала рекордной за всю историю метеонаблюдений в городе. Прежний исторический максимум в Международный женский день был установлен в 2014 году, тогда воздух прогрелся до 8,3 градуса.

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