В Москве объявили желтый уровень опасности

В Москве из-за сильной жары в предстоящий вторник, 17 августа, объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает портал Гидрометцентра России.

Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 16:00. В этот день температура воздуха может прогреться до 30–32 градусов.

По данным портала мэра и правительства Москвы, предпоследняя неделя августа в столичном регионе будет теплой, однако не исключены дожди. В среду, 18 августа, ожидаются местами кратковременные дожди и минимальное снижение температуры до 26–28 градусов. 19 и 20 августа также не исключены осадки, температура воздуха прогреется до 25 градусов. В выходные столбик термометра установится на отметке 20–25 градусов тепла.

Ранее стало известно, что погода в сентябре не удивит москвичей и будет соответствовать климатической норме. По словам синоптика, в первый месяц осени в Москве днем тепло установится на уровне плюс 15-20 градусов, ночью — плюс 5-10 градусов. Если незначительно похолодает, то стоит ожидать днем плюс 5-10 градусов, ночью — 1-6 тепла.

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