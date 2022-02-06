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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

По данным ведомства, он продлится до 13:00 понедельника, 7 февраля. Синоптики предупреждают о потенциально опасной погоде. Также в столице ожидается до минус семи градусов и небольшой снег.

Ранее в Подмосковье заметили коммунальщиков, придумавших новый способ уборки снега с крыш. На кадрах видно, снятых очевидцами, видно, что крыши небольших построек очищают с помощью трактора.

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