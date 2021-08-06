В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогноза на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение действует до вечера (21:00) пятницы, 6 августа.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в 2021 году в Москве ожидается несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги. Осенью обязательно наступит обещанный период бабьего лета, однако перед этим жителям столицы придется столкнуться с холодами.
Из-за достаточно большого количества осадков за весну и первую половину лета листья опадут не так скоро, поэтому москвичи смогут насладиться «пышным увяданием природы».
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