В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в 2021 году в Москве ожидается несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги. Осенью обязательно наступит обещанный период бабьего лета, однако перед этим жителям столицы придется столкнуться с холодами.

Из-за достаточно большого количества осадков за весну и первую половину лета листья опадут не так скоро, поэтому москвичи смогут насладиться «пышным увяданием природы».

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