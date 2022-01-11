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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ведомство отметило, что предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 13 января. Желтый уровень опасности также объявлен в Московской области.

Ранее москвичам сообщили, что к пятнице, 14 января, в городе ожидается рекордное количество снега. Сугробы вырастут до 50 сантиметров, чего в середине января не было со времен битвы за Москву.

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