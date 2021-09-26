В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, об этом сообщается на сайте учреждения. Предупреждение будет действовать до 20.00 воскресенья, 26 сентября. Как отметили в ведомстве, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. «Желтый — погода потенциально опасна», — подчеркнули эксперты.

Ранее желтый уровень погодной опасности по той же причине объявили в Москве и Подмосковье 2 сентября. Кроме того, режим был введен в столице из-за жары 17 августа. Температура поднялась до 30-32 градусов.