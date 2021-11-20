В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега

В Московском регионе из-за мокрого снегопада объявили желтый уровень погодной опасности. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — передает учреждение. Предупреждение о сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду действует с 10 часов субботы, 20 ноября, до 4 часов воскресенья, 21 ноября в Москве. В Подмосковье аналогичное объявление действует с 9 часов субботы до 5 часов воскресенья.

Кроме того, в столичном регионе ожидается обледенение и налипание мокрого снега. В Подмосковье спрогнозировали гололедицу. Дневная температура в столице составит от одного до трех градусов тепла, в области столбики термометров покажут от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

В связи с погодными условиями Дептранс призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт. В ведомстве добавили, что сотрудники Центра организации дорожного движения будут удаленно следить за ситуацией на дорогах.

Ранее главный специалист Гидрометцентра в разговоре с «Мослентой» усомнилась в образовании устойчивого снежного покрова в столице и предсказала таяние осадков из-за температуры.