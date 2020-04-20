В Москве оценили работу пропускного режима на дорогах

В Москве оценили, как на дорогах проверяются цифровые пропуска автомобилистов и пассажиров, а также сравнили результаты с итогами прошлой недели. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на въездах в столицу при проверке пропусков сохранилось свободное движение транспорта — пробок и заторов нет, в отличие от ситуации, сложившейся на дорогах в прошлую среду.

По заявлению сотрудников ГИБДД, работа проходит в штатном режиме, машины останавливают выборочно. Если автомобилист не имеет специального разрешения, то оформляются протоколы с штрафом. Ошибки, учтенные на прошлой неделе, больше не повторялись.

15 апреля сообщалось, что на въездах в Москву образовались пробки из-за того, что сотрудники ГИБДД начали проверку цифровых пропусков. Решение о введении таких мер было сделано в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице будет действовать пропускной режим. На первом этапе специальное разрешение необходимо для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях; на третьем — для передвижения внутри района, уточнил Собянин.

Отмечается также, что цифровой пропуск требуется и в том случае, если москвичи хотят поехать на личном или общественном транспорте, включая такси.

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