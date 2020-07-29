В Москве ограничили движение из-за столкновения «Газели» с автобусом

В Москве ограничили движение по Рязанскому проспекту из-за аварии — произошло столкновение «Газели» с городским автобусом, двигавшимся по маршруту 209. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, передает «Москва 24».

Автомобилистам рассказали, что на Рязанском проспекте перекрыта почти вся проезжая часть — проехать можно только по одному крайнему ряду в направлении центра города. Кроме того, осложнено движение по улице Ташкентская.

Москвичам посоветовали искать альтернативные дороги и пользоваться Северо-Восточной хордой, а также Волгоградским проспектом.

Отмечается, что авария с участием «Газели» и городского автобуса произошла ранним утром на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. По предварительным данным, водитель грузовой машины двигался на большой скорости. Кроме того, он проехал красный свет и на перекрестке влетел в автобус с пассажирами.

В итоге погибла женщина, также насчитывается шестеро пострадавших: четверо пассажиров автобуса и двое — «Газели».

Предполагается, что автомобилист на «Газели» мог быть в состоянии алкогольного опьянения. При этом управлял городским транспортом мужчина с 40-летним стажем. В департаменте также пояснили, что 29 июля его смена началась за два часа до аварии.

20 июля стала известна причина, по которой автобус в районе Люблино влетел в остановку с горожанами. Водителем оказалась женщина — 46-летняя жительница Подмосковья. Она раньше управляла троллейбусом, из-за чего перепутала педали газа и тормоза. На месте происшествия скончалась 44-летняя москвичка, 54-летняя горожанка госпитализирована.

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