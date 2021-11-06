В Москве опечатали магазины «Магнит» за несоблюдение антиковидных требований

На севере Москвы опечатали магазины «Магнит» за несоблюдение антиковидных требований. Об этом сообщил столичный Оперштаб в своем Telegram-канале.

В торговых точках по двум адресам — улица Зеленоградская, 18А, строение 3, и улица Петрозаводская, 12, корпус 1 — обнаружили многочисленные нарушения мер безопасности. В помещениях не было масок, воздух не обеззараживался, посетители не носили средства защиты.

Магазинам пригрозили временным приостановлением работы на срок до 90 суток.

Ранее сеть продуктовых магазинов «Дикси» стала самым часто нарушающим антиковидные меры супермаркетом в столице. Около 40 процентов торговых точек сети, по данным Оперштаба, не соблюдали антиковидные требования.