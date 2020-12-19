В Москве опечатали торговый дом «Савеловский»

Роспотребнадзор опечатал торговый дом «Савеловский» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Территориальное управление ведомства провело инспекцию, в ходе которой выяснилось, что ответственная организация — ООО «Майкрорент» — не выполняла санитарно-противоэпидемических требований для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В частности, в торговом доме отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха в присутствии людей, не представлена информация о проведении оценки эффективности работы, промывки и дезинфекции системы вентиляции.

Кроме того, на входах в здание нет кожных антисептиков, у посетителей не измеряют температуру, а покупатели не соблюдают масочный режим.

Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности торгового дома «Савеловский».

15 декабря выяснилось, что ТРЦ «Европейский» в Москве оказался под угрозой закрытия на срок до 90 дней или может быть оштрафован на один миллион рублей за нарушения мер по предотвращению распространения COVID-19.

До этого сообщалось, что в Москве временно закрыли популярную концертную площадку Adrenaline Stadium. В ходе одного из концертов в клубе выявили нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений.

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