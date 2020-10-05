В Москве оштрафовали каждого десятого не соблюдавшего самоизоляцию

В Москве за время пандемии коронавируса было выписано больше 752 тысяч штрафов тем, кто не соблюдал режим самоизоляции. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

По последним данным, штрафы выписаны каждому десятому человеку, так как в апреле-мае восемь миллионов горожан были на обязательной самоизоляции. Разные компании привлекали к ответственности больше 27 тысяч раз. К 150 предприятиям было применено максимальное наказание в виде временной приостановки рабочих процессов.

«Штраф — не только способ наказания нарушителей. Прежде всего, это инструмент справедливости, который защищает жизни и здоровье честных и добросовестных людей», — пояснили в ведомстве и добавили, что «не в последнюю очередь» штрафы благоприятно и эффективно повлияли на эпидемиологическую ситуацию.

В частности, на пике периода режима самоизоляции число автомобилистов в городе снизилось в 4-5 раз, рассказали в оперативном штабе. Кроме того, больше 95 процентов инфицированных москвичей добросовестно соблюдали карантинные меры. По этой причине уровень заболеваемости снизился в 10 раз.

Однако сейчас Москва снова вновь переживает острый период пандемии, говорится в сообщении. В связи с этим власти снова потребовали от горожан и компаний придерживаться строгих мер безопасности.

По состоянию на 5 октября в Москве зафиксировано в общей сложности 307 477 зараженных коронавирусом, из этого числа 3537 — выявленные инфицированные за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в Москве 5370 человек, а вылечились 253 944 пациента.

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