В Москве откроют девять новых станций Большой кольцевой линии

Также Загрутдинов рассказал, что к концу года будет снова введена в эксплуатацию станция «Каховская», которая была закрыта из-за работ по реконструкции.

Ранее сообщалось, что власти Москвы начинают реализацию проекта по внедрению 5G в метро. По словам мэра города Сергея Собянина, сейчас в Москве есть восемь полигонов, где апробируется 5G. «Мы начинаем большой проект по проникновению 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире», — сказал Собянин.

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