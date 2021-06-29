В Москве откроют девять новых станций Большой кольцевой линии
До конца 2021 года в московском метро откроют девять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, новые станции появятся на участке БКЛ протяженностью 4,6 километра — от станции «Хорошевская» до станции «Мневники». В эксплуатацию будут введены станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».
«В настоящее время на строительстве Московского метрополитена задействовано 13 тоннелепроходческих комплексов», — добавил Загрутдинов.
Также Загрутдинов рассказал, что к концу года будет снова введена в эксплуатацию станция «Каховская», которая была закрыта из-за работ по реконструкции.
Ранее сообщалось, что власти Москвы начинают реализацию проекта по внедрению 5G в метро. По словам мэра города Сергея Собянина, сейчас в Москве есть восемь полигонов, где апробируется 5G. «Мы начинаем большой проект по проникновению 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире», — сказал Собянин.
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