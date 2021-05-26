В РЖД назвали сроки появления в Москве первых беспилотных «Ласточек»

Срок появления первых беспилотных «Ласточек» в Москве намечен на 2022 год, они начнут работу в тестовом режиме. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров, его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы не останавливали работу в этом направлении. Планируем к концу года получить подвижной состав, который сможет ходить полностью в автономном режиме», — пояснил гендиректор компании.

По словам Белозерова, для запуска беспилотного железнодорожного движения может потребоваться несколько лет, поскольку даже одна «Ласточка» не может работать с обычными поездами, а подвижной состав должен быть оборудован определенными технологиями.

Глава РЖД добавил, что компания также обсуждает с правительством Москвы сокращение интервалов между поездами с четырех до трех минут, для этого требуется пересчитать финансовую модель столичных пассажирских перевозок.

Ранее в РЖД сообщили, что позеда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Минском. Его максимальная скорость — 160 километров в час. В 2013 году выпуск «Ласточек» начал завод «Уральские локомотивы».

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