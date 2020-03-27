В Москве открыли новую линию метро. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мэр столицы Сергей Собянин запустил новый участок розовой ветки. На Некрасовской линии заработали шесть станций: «Лефортово», «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная». Отмечается, что две из этих станций позднее войдут в состав участка Большой кольцевой линии (БКЛ), строительство которой продолжается в настоящее время.

По словам градоначальника, запуск линии позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую ветку метро и улучшит транспортную доступность около миллиона граждан.

В конце марта был закрыт первый участок Некрасовской линии — «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» — для подключения шести новых станций. Кроме того, сотрудники метрополитена за это время успели провести на закрытых станциях генеральную уборку и дезинфекцию.

Первый участок 15-й по счету ветки в московском метро открылся 3 июня 2019 года. После запуска второго участка она стала одной из самых длинных среди строящихся сейчас в столице — более 20 километров.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!