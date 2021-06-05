В Москве открыли пляжные зоны у водоемов

У водоемов в Москве официально открыли пляжные зоны, сообщает «Москва 24».

Перед тем как разрешить москвичам поплавать в водоемах, специалисты удостоверились в безопасности объектов, рассказал телеканал.

«Обращается внимание на спасательные средства, на наличие буйков, за которые граждане не должны заплывать, на наличие спасательного поста. Много документации проверяется, чтобы все соответствовало постановлению правительства Москвы», — пояснил государственный инспектор территориального отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Максим Андросов.

Москвичам, желающим позагорать, также напомнили, что на солнце не стоит находиться с 11 утра до 17 часов вечера. В это время лучи наиболее активны и могут привести к ожогам тела.

В 2021 году Роспотребнадзоре одобрили восемь зон в регионе для купания: Путяевский пруд, озеро Белое, озеро Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро. Кроме того, открыты 36 зон для летнего отдыха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам летние дожди со второй половины воскресенья, 6 июня. Как пояснил синоптик, причиной изменения погоды станет влияние циклона с юга.

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