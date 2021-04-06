В Москве открылся велосезон. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram.

С 6 апреля в Москве начинают работу точки велопроката, что является рекордно ранним показателем — ранее велосезон начинался в конце апреля. При этом арендовать самокат можно уже с 4 апреля.

В дептрансе рассказали, что в городе появится 67 новых станций проката, 63 из которых - электрические. Количество велосипедов увеличится на тысячу, половина из них также будет с электромотором.

В 2020 году велосипеды и самокаты оказались востребованным видом транспорта, было совершено почти восемь миллионов поездок. Отмечается, что для курьеров и волонтеров прокат велосипедов останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что кратковременное потепление до 20 градусов может произойти в апреле, однако устойчивый температурный фон сформируется только к началу лета. По ее словам, среднемесячная температура воздуха в апреле составляет плюс 13 градусов. Однако, вероятнее всего, погода в апреле будет теплее, чем всегда.

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