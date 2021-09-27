В Москве отреставрировали чугунные ворота Николаевской военной богадельни

Специалисты закончили реставрацию ворот Николаевской военной богадельни. Они были отлиты из чугуна на Измайловском острове в середине XIX века, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Реставраторами был восстановлен исходный облик конструкции. Ворота обладают статусом выявленного объекта культурного наследия и находятся под защитой государства. Их считают одним из главных украшений Измайловского острова.

Чугунные ворота были сделаны по проекту архитектора Константина Тона в 1852 году. Будучи символом побед русской армии, ворота долгое время служили главным въездом на территорию Измайловского острова, фактически являясь триумфальной аркой. В общей сложности реставрация заняла около полутора лет.

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