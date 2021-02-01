В Москве отыскали «КПП-призрак» из «Брата-2»

В центре Москвы отыскали и снесли так называемый «КПП-призрак» — старый самострой, который уже давно не использовался. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили «Российской газете» в пресс-службе столичной госинспекции по недвижимости.

Объект располагался у сталинской высотки на Котельнической набережной. При этом никаких документов на одноэтажное строение не было. «Бывший контрольно-пропускной пункт... давно не использовался, находился в полуразрушенном состоянии и портил внешний вид набережной», — пояснил начальник инспекции Владислав Овчинский.

К настоящему времени самострой уже демонтировали, а территорию, которую он занимал, привели в порядок. Ранее же, отмечает газета, КПП мог попасть в кадр в фильме Алексея Балабанова «Брат-2», несколько эпизодов которого снимались во дворе именно этой высотки.

В 2020 году в московском районе Сокол на улице Врубеля начали сносить бывшее здание издательского дома «Коммерсантъ» — редакция располагалась в этом месте с 1991-го по 2015 год. На освободившейся территории планировалось построить жилой комплекс с подземной парковкой площадью около 30 тысяч квадратных метров.

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