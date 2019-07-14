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В Москве отыскали «министра радости»

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Фото: @Mircenall / Pikabu

В сети обратили внимание на кота, сидевшего у входа в агентство «Министерство радости», которое находится на территории Измайловского кремля в столице и занимается организацией свадеб. Соответствующий снимок был размещен на портале Pikabu.

На фотографии виден черный кот, расположившийся в дверном проеме организации. «Министр радости», — говорится в подписи к посту.

Пользователи в комментариях оценили размещенный в сети кадр. «Где-то рядом должно быть министерство любви еще», — предположил один. «Пойду к коту работать замминистра, где заполнить анкету?» — задался вопросом другой.

В апреле сообщалось, что огромный кот породы сервал пятнистого окраса на полдня парализовал работу детского сада в селе Ромашково Одинцовского района Подмосковья. Полицейским пришлось взять животное «на мушку», но в результате никто не пострадал.

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