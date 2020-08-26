В Москве пенсионер заснул с одной проституткой и проснулся с другой

В Москве пенсионер воспользовался сайтом интимных услуг и заказал там ночь с проституткой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина приехал в квартиру на указанный адрес, согласился выпить с женщиной, которая его ждала, и перевел за алкоголь и оказанные услуги четыре тысячи рублей. После этого пенсионер заснул. На утро он увидел, что проснулся с другой женщиной. Он собрался и ушел домой, где обнаружил, что с его счета исчезли 65 тысяч рублей. В случившемся он подозревает проститутку.

Полиция проводит проверку, пишет издание.

В июле сообщалось, что в Москве проститутку-аферистку обманул ее же клиент — девушка через мобильный банк перевела мошеннику около восьми тысяч рублей. Потерпевшая с просьбой найти злоумышленника и вернуть ей почти восемь тысяч рублей обратилась в полицию.

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