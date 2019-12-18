В Москве побит рекорд тепла 1956 года

На главной московской метеостанции (ВДНХ) к полудню среды, 18 декабря, температура воздуха поднялась до плюс 2,9 градуса. Этот показатель превышает температурный рекорд, установленный 18 декабря 1956 года (плюс 2,8 градуса), рассказали агентству «Интерфакс» в Гидрометцентре России.

Специалисты отмечают, что среда стала самым теплым днем за последний 71 год метеонаблюдений. При этом синоптики не исключают, что температура воздуха ближе к вечеру может подняться до отметки плюс шесть градусов. Аномальное тепло сохранится и 19 декабря.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 декабря заявил, что до 20 декабря в Москве прогнозируется высокая температура, поэтому снега ждать не стоит. Он отметил, что с пятницы, 20 декабря, в столице похолодает, и будет антициклональная погода, при которой также нет условий для образования снежного покрова. По словам синоптика, погода все время меняется, но природе не до снега.

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