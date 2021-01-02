В Москве подорожал проезд на общественном транспорте

В Москве со 2 января увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом напоминает РИАМО.

В столице начали действовать новые тарифы на проезд в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте. Так, стоимость одной поездки по карте «Тройка» и при оплате банковской картой увеличилась на два рубля — до 42 и 46 рублей соответственно.

Билет «90 минут» и одна поездка по «Единому» подорожали на три рубля. Их стоимость достигла 65 и 60 рублей соответственно. Билет на 60 поездок обойдется в 2070 вместо 1970 рублей.

Билет на одни сутки подорожал до 240 рублей (плюс 10 рублей), на 3 суток — до 455 рублей (плюс 17 рублей), на 30 дней — до 2245 рублей (плюс 75 рублей). Стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней осталась прежней.

Кроме того, выросла стоимость билетов на МЦД, включая зону пригород: стоимость билета на 1 сутки теперь составляет 295 рублей, на 3 суток — 565 рублей, на 30 дней — 2660 рублей.

Льготный проездной метро и МЦД на месяц подорожал на 10 рублей до 415 рублей, на три месяца — на 30 рублей до 1245 рублей. За месячный проезд на наземном транспорте льготникам придется отдать на пять рублей больше — 270 рублей, оплата проезда на три месяца обойдется на 15 рублей дороже, чем прежде — 810 рублей.

31 декабря проезд в метро стал бесплатным до 6:00 1 января. Также c 1 по 9 января не нужно оплачивать парковку в столице.

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