В Москве похитили футбольного фаната из Нигерии и потребовали выкуп

В Москве неизвестные похитили 35-летнего футбольного фаната из Нигерии Носаги Имархягбе. Об этом в столичную полицию заявил его знакомый, также нигериец, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам заявителя, мужчина пропал в ноябре. Несколько дней назад с его семьей связались злоумышленники и стали требовать от родственников выкуп. На данный момент родные нигерийца перевели на счета вымогателей более пяти тысяч долларов (356 тысяч рублей). По предварительным данным, уроженец Нигерии может находиться в районе Вешняки — это последняя геолокация на его телефоне.

Ранее житель Подмосковья решил найти подругу на сайте знакомств и завязал общение с некой американской медсестрой из Сирии. Вскоре выяснилось, что иностранка — это 35-летний нигериец из подмосковной Балашихи.