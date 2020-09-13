В Москве полицейские задержали мужчину в костюме бумажного стаканчика

В Москве около Казанского вокзала полицейские задержали человека-стаканчика. Погоню записали на видео очевидцы происшествия, его опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На записи показано, как человек в костюме бумажного стакана убегает от силовиков, те хватают его и отводят к машине. Затем они снимают костюм с молодого человека и ставят лицом к автомобилю.

По информации RusNews, москвича задержали во время акции «Бессрочный протест». Уточняется, что пластиковый стакан — символ московских протестов 2019-го.

В июле сообщалось, что в центре Москвы, на Красной площади полицейские задержали двух человек в костюмах растений. По словам задержанных, они хотели рассмешить прохожих и поднять им настроение. «Нас задерживают, потому что мы — растения», — заявили они.

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