В Москве полицейский побежал за закладчиком и врезался в столб

Подписчики отнеслись к ситуации с иронией. «Сколько лет светит столбу за то, что напал на сотрудника при исполнении?», «Я такое только в мультиках видел!», «Бегать надо лучше, спортом заниматься, а не жиром обрастать доблестным сотрудникам полиции», — писали пользователи сети.

Дальнейшая судьба героев видео неизвестна. «Жаль, непонятно, кто прав, кто виноват», — рассуждали подписчики. При этом они отметили сильный звук от удара и предположили, что сотрудник полиции получил травму.

Ранее женщину-полицейского ударил по лицу один из посетителей Соборной мечети в Москве. При досмотре он начал вести себя агрессивно, матерился, а потом напал на сотрудницу правоохранительных органов. Женщине пришлось обратиться за помощью к врачам.

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