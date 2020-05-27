В Москве понадеялись на скорую отмену пропусков для машин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что надеется на скорую отмену спецпропусков для автомобилей, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ее слова в среду, 27 мая, приводит РИА Новости.

Как отметила Потяева, отказаться от такой меры могут уже в ближайшую неделю. Она пояснила, что в самом начале действия ограничительных мер в столице необходимость получать спецпропуск на пользование личным автомобилем способствовала тому, что многие горожане оставались дома. Теперь же подобное решение утратило свою актуальность.

«Москва сейчас в пробках, около 80 процентов москвичей вышли обратно на работу, другие скорее всего выйдут с 1 июня, ну и смысл тогда в системе пропусков? Мне кажется, эта тема себя уже потихонечку изживает», — высказалась омбудсмен.

Ранее 27 мая руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что столица уже готова к первому и второму этапам отмены ограничений. Режим всеобщей самоизоляции начал действовать в Москве 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста.

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