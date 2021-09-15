В Москве попавшего в ДТП таксиста насмерть сбил проезжавший мимо автомобиль
Водитель такси вышел из автомобиля, чтобы оценить ущерб от столкновения с легковым авто, однако попал во второе ДТП, которое оказалось для него смертельным. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции по Москве.
ЧП произошло утром в среду, 15 сентября, на проспекте Мира. На водителя такси и его пассажира, которые вышли на проезжую часть, наехала проезжавшая мимо Lada Priora, впоследствии машина скрылась с места происшествия.
Таксист скончался от полученных травм на месте, его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой руки и ребер.
Как стало известно позже, машину злоумышленника обнаружили, однако водителя пока не нашли.
Ранее подросток за рулем иномарки сбил женщину и пятилетнего ребенка в Москве. Они шли по тротуару в момент, когда 17-летний водитель за рулем Toyota Corolla наехал на них. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением.
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