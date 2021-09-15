В Москве попавшего в ДТП таксиста насмерть сбил проезжавший мимо автомобиль

Водитель такси вышел из автомобиля, чтобы оценить ущерб от столкновения с легковым авто, однако попал во второе ДТП, которое оказалось для него смертельным. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции по Москве.

ЧП произошло утром в среду, 15 сентября, на проспекте Мира. На водителя такси и его пассажира, которые вышли на проезжую часть, наехала проезжавшая мимо Lada Priora, впоследствии машина скрылась с места происшествия.

Таксист скончался от полученных травм на месте, его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой руки и ребер.