В Москве посчитали бездомных кошек

В Москве завершен первый в истории России подсчет всех бездомных кошек. Об этом сообщили в Фонде защиты городских животных.

На средства грантов мэра столицы Сергея Собянина при содействии Института экологии и эволюции имени Северцова был реализован проект «Зоомониторинг». В его рамках в течение текущего года проводился тщательный подсчет обитающих на улицах Москвы кошек. В итоге было выявлено 70 486 особей в границах старой Москвы, включая Зеленоград. Территория Новой Москвы в программе не учитывалась.

Уточняется, что подсчет проводился в два этапа — в начале лета и осенью. При этом осенью животных стало больше. Подсчет велся методом экстраполяции в десяти округах на четырех типах территорий. Так, отдельно считали кошек в малоэтажной застройке, в высотных домах, на парковых территориях и промышленных зонах. Было выявлено, что наиболее популярным местом их обитания являются обычные спальные высотные районы — там плотность кошачьей популяции оказалась выше всего.

Также было отмечено, что наибольшее количество кошек, а именно 18 439 особей, проживает в Южном округе столицы.

Ранее дети спасли застрявшую в московском подвале кошку. Они позвонили спасателям и попросили вытащить животное из проема в стене дома.