В Москве построят две новые линии метро

Две новые радиальные линии метро планируют построить в Москве к 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время рассматриваются варианты маршрутов и посадки станций Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, параллельно ведутся предпроектные работы. До 2027 года эти линии планируется построить», — сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Рублево-Архангельская линия, протяженность которой около 19 километров, должна будет обеспечить транспортное обслуживание людей в таких районах, как Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, а также застраиваемых территорий Рублево-Архангельского.

Протяженность другой линии с 17 станциями составит 43 километра. Она возьмет свое начало от станции ЗИЛ Московского центрального кольца. Бирюлевская линия пересечет Большую кольцевую линию на станции «Кленовый бульвар», пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское новой Москвы.

В марте в Москве открыли новую линию метро. Мэр столицы Сергей Собянин запустил новый участок «розовой» ветки.

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