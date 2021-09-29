В Москве появилась новая памятная дата

У москвичей появилась новая памятная дата, посвященная Великой Отечественной войне — День московского народного ополчения. Об этом решении Городской думы сообщил ТАСС.

Редактором законопроекта выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Предложение поддержали остальные депутаты.

Из-за принятия законопроекта были внесены изменения в название закона «О праздниках города Москвы» — он стал законом «О праздниках и памятных датах города Москвы».

«День памяти 11 октября — это один из трагических дней Вяземской операции, в которой погибло больше половины всего московского народного ополчения. Это день, когда мы отдаем память погибшим и чтим память героев в Битве за Москву», — отметил Шапошников, добавив, что теперь этот день войдет в официальный календарь. Это позволит различным организациям и органам власти планировать соответствующие мероприятия.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о поддержке ветеранов. Мэр сообщил, что участники Битвы за Москву получат 20 тысяч рублей к годовщине декабрьского контрнаступления. Позднее эту сумму подняли до 40 тысяч.