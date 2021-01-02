В Москве появилась новогодняя карта метро

В московском метро в честь Нового года обновили карту метро. Об этом говорится в Twitter-аккаунте столичного транспорта.

Так, станции в пределах Кольцевой линии получили новогодние названия: «Куранты», «Елочная», «Оливьейная», «Дед-морозовская», «Подарочная», «Икорный мост».

Кроме того, для жителей столицы запустили праздничные поезда с гирляндами, елочными веточками и снегирями. Также в продажу поступили новогодние карты «Тройки» с имбирными печеньями.

Накануне, 31 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин под Новый год открыл новую станцию метро — «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ). БКЛ разгрузит радиальные направления метро, создаст дополнительные связки между районами, отметил градоначальник.

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