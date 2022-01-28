В Москве появилась первая в мире собачья почта

Первая в мире собачья почта появилась в московском Музее собаки. Об этом рассказал автор идеи Валерий Сушков в интервью «Вечерней Москве».

Полностью набор, отдельно конверт или почтовую карточку можно приобрести онлайн. Собака-почтальон отнесет все в ближайшее отделение Почты России, и там открытку или конверт с письмом отправят по адресу, который человек указал при оформлении заказа, объяснила алгоритм работы сервиса основатель Музея собаки Марина Елькина. Она отметила, что почтальоном может стать любой пес, чей хозяин готов принять участие в такой акции. Для этого нужно просто позвонить в музей и договориться.

Также сообщается, что к специально к открытию собачьей почты выпустили эксклюзивный штемпель, напечатали ограниченный тираж конвертов, открыток и коллекционных марок. Одна из них — деревянная 3Д-марка-виньетка номиналом «5 косточек», к ней прилагается сертификат. Увидеть все это можно будет на выставке в Музее собаки на Малой Калужской улице, дом 12.

Ранее, в декабре прошлого года, в Москве открылась выставка картин бывшей секс-работницы.