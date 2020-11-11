В Москве появились гробы со стеклянными крышками

В Москве появились гробы с герметичными стеклянными крышками, которые позволят людям в последний раз посмотреть на умершего и предотвратят заражение коронавирусом. Видео публикует издание «360» в своем Telegram-канале.

На записи показаны обыкновенные деревянные гробы, в которых заменили верхнюю часть крышки на прозрачное стекло. Стоимость такого гроба оценивается в 45 тысяч рублей.

РИА Новости сообщает, что гроб остается вместе с верхней деревянной крышкой. Ее будут накладывать поверх стекла непосредственно перед погребением.

В мае москвичам показали похороны человека, болевшего COVID-19. Процесс погребения был записан на видео. На записи запечатлено, как четыре сотрудника ритуальной службы надевают защитные костюмы, а также маски из толстого слоя резины с респиратором.

По состоянию на 11 ноября в Москве зафиксировано 485 545 зараженных коронавирусом. За все время вылечилось больше 350 тысяч пациентов. Умерли от осложнений 7052 человека.

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