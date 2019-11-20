В Москве появился новый тип цыганок-мошенниц

В Москве появились цыганки-мошенницы, которые гримируются под славянок и обманывают горожан. Об этом заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу Александр Овсянников рассказал агентству «Москва».

«Они берут парики, очки, наносят макияж, говорят без акцента, носят однотонную одежду», — пояснил правоохранитель. Мошенницы, как правило, работают в паре, а их жертвами чаще всего становятся дети и женщины.

Злоумышленницы предпочитают выискивать своих жертв у аптек или поликлиник, после чего отрабатывают привычную схему. Одна из них спрашивает дорогу, после чего говорит, что на жертву наложено родовое проклятие или порча.

В это время к ним подходит напарница и благодарит мошенницу за помощь, тем самым убеждая потерпевших в реальности помощи. После такой «обработки» потерпевшая отводит мошенницу к себе домой, отдает сбережения и золото или снимает деньги в банкомате.

В 2018 году москвичей предупредили о новом виде мошенничества на дорогах. По данным Центра организации дорожного движения, злоумышленники представляются сотрудниками «Дорожного патруля», предлагают помочь оформить европротокол в случае ДТП, после чего требуют с пострадавших деньги.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!