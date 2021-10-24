В Москве пожаловались на автомобильного вандала

Жительница Москвы пожаловалась соседям в группе района Фили-Давыдково в Facebook на автомобильного вандала, который якобы портит колеса припаркованных машин.

«Возле почты по улице Артамонова проткнули шилом колесо машины в двух местах. Потом у авто еще одного соседа проткнули колесо. Соседи, среди вас есть жертвы этого вандала? Зачем человек это делает с правильно припаркованными машинам?» — задалась вопросами автор топика.

Кто-то из подписчиков сообщества поинтересовался, нет ли поблизости шиномонтажа, предположив, что подобные действия могут быть организованы его сотрудниками для продвижения бизнеса. Другие же посоветовали москвичке обратиться в полицию и запросить видеозаписи с городских камер, которые смогут помочь в поимке злоумышленника.

«Запрос на сохранение записи с камер в ДИТ надо успеть подать в течение пяти дней после происшествия, потом записи стираются», «Надо будет ближайший шиномонтаж наведать, свериться с камерами наблюдения постояльцев», «Несколько лет назад прокололи более десятка машин во дворах на улицах Артамонова и Ватутина. Тогда еще был шиномонтаж на Кременчугской. Мы обратились в полицию, и шиномонтаж очень быстро потом свернулся», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиянка пожаловалась в сети на гвозди, которые она дважды находила в колесе своего автомобиля на улице Красина в центре Москвы.