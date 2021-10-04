В Москве пожаловались на «цветочных воров»

Житель Москвы разместил в группе «Гагаринский район» в Facebook предупреждение о воре, появившемся в районе — похититель украл из подъезда цветок, который был подарен автору дочерью.

«Приезжаешь домой из трехдневной командировки в Рязань, а из подъезда украден очередной цветок! Жаль, это был подарок младшей дочери, выращенный из семечек декоративного граната», — пожаловался россиянин.

По его словам, растение в течение двух лет росло в его квартире и было перемещено в подъезд, потому что его высота достигла более одного метра. Мужчина признался, что гранат требует особого ухода, и задал риторический вопрос, сможет ли вор правильно его поливать.

«Сплошное негодование, ну как так? У меня на лестнице тоже стоит 70-летний фикус, память моей семьи, чтоб всех радовал. Не украли, но порезали его болезненно», «А у нас в подъезде воруют горшки, а цветы в лучшем случае пересадят в какое-то жуткое убожество», «Цветы воруют постоянно. Я стала сажать в обрезанные пятилитровые бутылки от воды. Хоть ради горшка не сопрут», — писали пользователи сети.

Ранее россияне пожаловались на неизвестную женщину, которая неоднократно разбрызгивала баллончик в лицо жильцов многоэтажного дома по Ленинскому проспекту.