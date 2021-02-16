В Москве пожарные оттащили руками каршеринг и попали на видео

В центре Москвы в Малом Казенном переулке пожарные руками подняли и оттащили мешавший им каршеринг с дороги. Момент попал на видео, снятое очевидцами. Его в понедельник, 15 февраля, публикует НТВ в своем Telegram-канале.

На записи показано, как четверо горожан, двое из которых в специальной одежде и шлемах, стоят по разные стороны белой машины. В кадре также видно автомобиль пожарных, стоящий в тот момент посреди дороги и моргающий сигналами.

В это время пожарные толкают и раскачивают каршеринг, пытаясь приподнять с места. В подписи к видео говорится что автомобиль все-таки смогли оттащить с проезжей части, чтобы пожарные смогли проехать дальше.

Ранее, 13 февраля, машина скорой помощи, перевозившая стройматериалы в Москве, также попала на видео. Автомобиль стоял с открытыми задними дверями около магазина «Леруа Мерлен», в то время как люди в экипировке медиков затаскивали строительные материалы.

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