В Москве предложили допускать людей на концерты по QR-коду в нерабочие дни

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением разрешить посещение крупных концертных мероприятий по QR-коду в нерабочие дни. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает «Московский комсомолец».

На данный момент QR-коды используют для посещения только музеев и театров, при этом вместимость помещений планируют сократить до 50 процентов. Шпингальских, в свою очередь, отметила, что «однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом». В связи с чем она попросила у мэра уравнять в правах музеи, театры и концертные площадки.

Она также акцентировала внимание на том, что из-за пандемии коронавируса концертный бизнес в стране находится на грани банкротства. По ее словам, это одна из сфер, которая так и не смогла восстановиться после 2020 года.

Ранее Собянин заявил, что QR-коды для посещения музеев и театров вводятся в столице надолго.