В Москве предложили запустить «гаражную реновацию». Об этом пишут «Известия».

Общественная палата РФ и НП «ЖКХ Контроль» направили мэру столицы Сергею Собянину инициативу, согласно которой москвичи со снесенными гаражами будут иметь выбор между получением машино-места в паркинге либо денежной компенсацией. Сейчас владельцы гаражей могут рассчитывать только на деньги, при этом сумма компенсации зачастую оказывается ниже рыночной стоимости.

По информации издания, поводом для инициативы стал нарастающий недостаток парковочных мест во дворах, из-за чего случаются различного рода инциденты с неспособными оперативно добраться машинами экстренных служб и конфликтами между соседями.

В ноябре 2020 года в Москве соседи устроили массовую драку из-за парковки во дворе. Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек на улице Летчика Грицевца. Один из жителей не смог выехать из-за мешавшей ему машины соседа. Он позвонил по номеру телефона, оставленному под лобовым стеклом. Когда мужчина вышел, сосед стал на него кричать, после чего завязалась драка. «У обоих автомобилистов была группа поддержки. Сошлись они двое на двое», — рассказал очевидец.

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