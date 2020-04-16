В Москве прекратили ремонтировать дороги, продолжаются только ремонтные работы по устранению ям. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале со ссылкой на вице-мэра Петра Бирюкова.

15 апреля сообщалось, что власти столицы решили повременить с благоустройством из-за распространения коронавируса и временно отказались от запланированной еще в декабре закупки на 13 миллиардов рублей для проведения соответствующих работ, поскольку теперь у властей другие приоритеты.

Все работы по благоустройству в Москве официально были приостановлены с 00:00 11 апреля после введения мэром столицы Сергеем Собяниным новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на это, в столице заметили, как некоторые рабочие продолжили менять бордюры.

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