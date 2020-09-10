В Москве продадут разрушенный памятник конструктивизма за 149 миллионов рублей

Московский дворец культуры завода «Серп и молот» выставили на продажу за 149 миллионов рублей. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что разрушенный памятник постконструктивизма федерального значения достроили в 1933 году, он расположен на крутом склоне у стен Андроникова монастыря. Первоначально там действовал дворец культуры, однако в 1990-х годах здание утратило первоначальное значение и сдавалось в аренду. После этого «Серп и молот» хотели переделать под клуб, уничтожив интерьер.

По данным канала, в 2019 году суд обязал собственника восстановить объект культурного наследия, однако из-за высокой стоимости ремонтных работ было принято решение выставить ДК на продажу. За 149 миллионов рублей покупателям предлагается приобрести комплекс из двух строений площадью 7,5 тысячи квадратных метров, нуждающийся в восстановлении.

2 декабря 2019 года в Москве начался снос кинотеатра «Соловей», за день до этого в нем прошел последний киносеанс. Отмечалось, что владельцы не успели вывезти оборудование из кинотеатра и там начали орудовать мародеры.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!