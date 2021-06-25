В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках

В Москве продлили режим работы центров вакцинации против коронавируса на базе поликлиник, теперь они принимают пациентов не до 20 часов, а до 22. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на официальном сайте градоначальника.

Заммэра отметила, что открылись новые центры вакцинации в 19 детских поликлиниках. Теперь взрослому населению можно привиться в 119 центрах. В каждом работают по две бригады медиков. При этом график работы поликлиник остается прежним.

«За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник», — сказала Ракова.

Она добавила, что во всех центрах приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, потоки желающих привиться и родителей с детьми разделены. В поликлиниках для вакцинации требуется предварительная запись. Без записи вакцинироваться можно в павильонах «Здоровая Москва» и в торговых центрах.

Ранее оперштаб Москвы объяснил, как будет проходить контроль за соблюдением указов об обязательной вакцинации части сотрудников и что грозит работодателям, которые не будут его выполнять. Контроль будет проводиться в форме сплошных проверок. В случае несоблюдения требований о количестве вакцинированных сотрудников, работодателю будет грозить приостановка работы на 90 суток.

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