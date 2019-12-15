В Москве продлили «желтый» уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности, объявленный в столичном регионе в субботу, 14 декабря, продлили еще на два дня. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Москве предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до вторника, 17 декабря. Отмечается, что в ближайшие дни москвичей ждет снег, ветер и гололедица.

По данным портала «Метеоновости», в воскресенье, 15 декабря, температура воздуха колеблется от минус одного до нуля градусов. Метеорологи описывают ситуацию на улице как пасмурную и сырую, также идет снег и мокрый снег. Порывы южного и юго-восточного ветра достигают скорости 7-10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в середине следующей недели температура в Москве может побить рекорд 133-летней давности. В четверг, 18 декабря, столбики термометров могут преодолеть отметку в плюс 5,3 градуса, побив таким образом рекорд, установленный еще в 1886 году.

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