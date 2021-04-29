В Москве пройдут антикоронавирусные рейды

В майские праздники в Москве пройдет серия проверок по соблюдению антикоронавирусных требований. Рейды будут проводиться в наиболее оживленных местах массового скопления людей — торговых центрах, ресторанах, кафе и кинотеатрах. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

Чиновник напомнил, поскольку ситуация с распространением инфекции сохраняется, указ о соблюдении требований по ношению масок и перчаток, соблюдении социальной дистанции и правилах посадки посетителей кафе и кинотеатров, продолжает действовать.

Чтобы проследить за тем, насколько хорошо эти требования соблюдают общественные заведения, в дни майских праздников в столице будут проводиться проверки. При этом деятельность предприятий торговли, услуг и общепита ограничивать не будут. Работать заведения будут в стандартном режиме.

Ранее в Москве зафиксировали резкий скачок числа заразившихся коронавирусом. Число больных за сутки с 28 по 29 апреля выросло на 74 процента по сравнению с предыдущим днем.

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