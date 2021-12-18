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В Москве прохожие обворовали спящего и на украденные деньги купили алкоголь

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В Москве прохожие обворовали спящего и на украденные деньги купили алкоголь
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В столице прохожие обворовали уснувшего на остановке мужчину. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

Двое мужчин и женщина заметили спящего и начали лазить по его карманам, не обращая внимания на проходящих мимо людей. Правонарушители забрали у него деньги и личные вещи. Уточняется, что на вырученные средства компания купила алкоголь.

Злоумышленников задержали. Против них возбудили дело о грабеже и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее приезжий обокрал уснувшую в машине москвичку.

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